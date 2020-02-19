2020-02-19T12:13:30+03:00
Общество

Глава Удмуртии рассказал, когда в республике введут налог на самозанятых

Ранее налог хотели ввести с 1 июля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) главе Удмуртии Александру Бречалову поступало много вопросов, один из таких касался введения налога на самозанятых.

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- Введение налога на самозанятых граждан, он называется «Налог на профессиональный доход», планируется в Удмуртии с 1 июля 2020 года, - прокомментировал вопрос жительницы республики глава Удмуртии.

Напомним, с 1 января 2019 года республика не вошла в число субъектов, где внедрили налоговый режим самозанятых. За 22 дня действия пилотного проекта более 12 тысяч человек в четырех регионах официально получили статус самозанятых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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