Ижевчане смогут выбрать главную звезду Дня города
Голосование за то, кто должен выступить на 260-летие Ижевска, проходит на странице главы города во ВКонтакте Олега Бекмеметьева.
Предлагаются следующие кандидатуры:
- Егор Крид;
- А-Студио;
- Диана Арбенина;
- Леонид Агутин;
- Сергей Лазарев;
- Сурганова и оркестр.
- Артисты, предложенные на выбор, на данный момент не задействованы на других площадках страны, поэтому могут порадовать нас своим творчеством, - написал Олег Николаевич.
Проголосовать за понравившегося артиста можно по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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