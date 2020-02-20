Ижевчане смогут выбрать главную звезду Дня города

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:47:13+03:00

На странице Олега Бекмеметьева во ВКонтакте проходит голосование

Изменить размер текста: A A

Голосование за то, кто должен выступить на 260-летие Ижевска, проходит на странице главы города во ВКонтакте Олега Бекмеметьева.

Предлагаются следующие кандидатуры:

- Егор Крид;

- А-Студио;

- Диана Арбенина;

- Леонид Агутин;

- Сергей Лазарев;

- Сурганова и оркестр.

- Артисты, предложенные на выбор, на данный момент не задействованы на других площадках страны, поэтому могут порадовать нас своим творчеством, - написал Олег Николаевич.

Проголосовать за понравившегося артиста можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Посетители зоопарка Удмуртии смогут покататься на собачьей упряжке

ИСТОЧНИК KP.RU