2020-02-20T09:45:21+03:00
Общество

В Удмуртии завершился региональный этап «Золотой шайбы»

Победители и призеры получили средства на покупку спортивного инвентаря от благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева
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Фото: Эдуард БазиянФото: Эдуард Базиян
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В Удмуртии завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Последняя игра была сыграна в Ижевске 19 февраля в ледовом дворце «Олимпиец». В младшей возрастной группе (2009-2010 год рождения) за первое место боролись команды Вавожского и Завьяловского районов. Со счетом 6:4 победу одержали вавожские ребята. На третьем месте глазовский «Прогресс».

Кстати, младшая возрастная группа оказалась единственной, в которой юные хоккеисты из Глазова остались без золотых медалей. В средней (2007-2008 год рождения) и старшей (2005-2006 год рождения) – им не было равных.

Фото: Эдуард Базиян

Фото: Эдуард Базиян

Главный приз, за который боролись участники «Золотой шайбы», - путевка на Всероссийский финал «Золотой шайбы». Он пройдет в марте в Сочи. Кроме того, победители в каждой возрастной группе получили 100 000 рублей на покупку хоккейной экипировки, а серебряные призеры - 50 тысяч рублей. Также все команды-победители и призеры награждены сертификатами на приобретение клюшек. Ценными призами отмечены и наставники: грант в размере 10 000 рублей получили два тренера в каждой подгруппе.

Фото: Эдуард Базиян

Фото: Эдуард Базиян

- В этом году мы второй раз взяли кубок Калашникова, поэтому на «Золотую шайбу» ехали только побеждать. И у нас это получилось! - доволен Тимур Харисов, тренер команды «Титан» Вавожского района. – Здорово, что в Удмуртии проводятся такие соревнования. Да еще и призы отличные. Выигранные деньги потратим на покупку формы, нам ее не хватает. Хоккеем в нашем районе занимаются около ста школьников.

Фото: Эдуард Базиян

Фото: Эдуард Базиян

Финансовая поддержка детских хоккейных команд Удмуртии стала возможна благодаря благотворительному фонду «САФМАР» Михаила Гуцериева. Второй год подряд турнир «Золотая шайба» в республике проходит при поддержке фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева. В Удмуртии его представляет АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

Команды, не попавшие на Всероссийские финалы турнира «Золотая шайба», в марте примут участие в Кубке «Надежда», утешительном финале хоккейного сезона в Удмуртии.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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