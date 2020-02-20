В одном из районов Ижевска грузчик уронил неупакованный хлеб в грязь

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:49:47+03:00

Очевидцы сообщают, что буханки собрали и унесли в магазин

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В Ижевске в одном из магазинов в микрорайоне «Буммаш», разгружая хлеб, уронил несколько штук и невозмутимо собрал обратно и унес на прилавок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Наблюдала сегодня такую картину. При разгрузке «газели» с хлебом мужчина уронил хлеб в грязь и вместе с продавцом сложили его обратно на кассету и унесли на прилавок, — написала ижевчанка.

Фото: Елена Зылева

Журналист «Комсомолки» выяснил, куда на самом деле отправился хлеб.

- Да, сегодня утром такое случилось. Мы стандартно выписываем три кассеты хлеба, но сегодня получили только две. Водитель признался, что уронил одну из них и оформил возврат, — утверждает Татьяна, продавец в хлебном отделе.

Женщина предположила, что хлеб отправили обратно на завод.

- Я слежу, чтобы грузчик к хлебу прикасался только в перчатках, а в магазин входил только в халате. Уж не знаю, что должно произойти, чтобы хлеб после такого попал на прилавок, — призналась продавец.

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ИСТОЧНИК KP.RU