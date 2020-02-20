2020-02-20T15:07:27+03:00
Происшествия

У ижевчанина похитили почти 200 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации

Неизвестный представился сотрудником прокуратуры
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске обратился в полицию 67-летний пенсионер с сообщением о хищении почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Далее он рассказал, что задержали группу людей, которые продавали поддельные БАДы. После чего он сообщил, что пенсионеру положена компенсация в размере 560 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

После этого злоумышленник переключил разговор на свою «помощницу», которая рассказала, что выплаты для жителей Удмуртии завершены и чтобы получить деньги, нужно сделать перевод в размере 28 тысяч рублей. Далее под различными предлогами пенсионер перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И такое бывает на улицах нашего города! Грузчик уронил хлеб в грязь и собрал его обратно. Узнали, правда ли его выставили на продажу.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По какой причине депутаты Удмуртии планируют запретить продажу зажигалок несовершеннолетним
На двух участках на трассе Удмуртии установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений
«Я как добрая фея»: сваха из Ижевска с 14-летним стажем рассказала о своей деятельности
У ижевчанина похитили почти 200 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации
В одном из районов Ижевска грузчик уронил неупакованный хлеб в грязь
Три лицея Ижевска передадут в собственность республики
Группа рыбаков из Удмуртии повстречалась с доброжелательным лосем
Появился перечень тротуаров, которые отремонтируют в Ижевске в 2020 году
Служебная собака помогла найти пропавшего пенсионера из Удмуртии
На месте провала на улице Буммашевская в Ижевске специалисты завершили восстановительные работы
Житель Удмуртии напал на полицейских с ножом
У ижевчанина за долги забрали «Лексус»
В Удмуртии завершился региональный этап «Золотой шайбы»
Врач-инфекционист из Удмуртии не ответит за смерть ребенка
На улице Буммашевской в Ижевске провалился асфальт
Ижевчане смогут выбрать главную звезду Дня города
Пропавшего 51-летнего ижевчанина нашли на границе Удмуртии с Пермским краем
Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка