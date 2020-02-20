У ижевчанина похитили почти 200 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске обратился в полицию 67-летний пенсионер с сообщением о хищении почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Далее он рассказал, что задержали группу людей, которые продавали поддельные БАДы. После чего он сообщил, что пенсионеру положена компенсация в размере 560 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

После этого злоумышленник переключил разговор на свою «помощницу», которая рассказала, что выплаты для жителей Удмуртии завершены и чтобы получить деньги, нужно сделать перевод в размере 28 тысяч рублей. Далее под различными предлогами пенсионер перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И такое бывает на улицах нашего города! Грузчик уронил хлеб в грязь и собрал его обратно. Узнали, правда ли его выставили на продажу.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU