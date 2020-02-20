2020-02-20T16:57:38+03:00
Общество

«Я как добрая фея»: сваха из Ижевска с 14-летним стажем рассказала о своей деятельности

Ольга Губанова даже не думала, что станет свахой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

20 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) профессиональная сваха с 14-летним стажем Ольга Губанова рассказала, как она сводит людей, кто к ней обращается и сколько лет она хранит анкеты женихов и невест.

Ижевская сваха Ольга Губанова рассказала, сколько лет хранит анкеты женихов и невест, сколько должно быть свиданий и почему первый телефонный разговор должен быть 2 минуты?

00:00
00:00

- Был случай, когда ко мне обратилась дочь 70-летнего мужчины, спросила есть ли у меня варианты. Одна из женщин откликнулась на предложение, в итоге они сходили на несколько свиданий и остались вместе, обменялись кольцами и счастливы! - рассказывает Ольга.

Также к свахе обращались и абсолютно разные люди, например, бизнес-вумен и мужчина обычный строитель. Сначала она не согласилась, но я организовала встречу и при первой встрече они не понравились друг другу. Позже они встретились и долго просто общались и в итоге поженились.

О чем еще рассказала профессиональная сваха можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И такое бывает на улицах нашего города! Грузчик уронил хлеб в грязь и собрал его обратно. Узнали, правда ли его выставили на продажу.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По какой причине депутаты Удмуртии планируют запретить продажу зажигалок несовершеннолетним
На двух участках на трассе Удмуртии установили комплексы фото- и видеофиксации нарушений
«Я как добрая фея»: сваха из Ижевска с 14-летним стажем рассказала о своей деятельности
У ижевчанина похитили почти 200 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации
В одном из районов Ижевска грузчик уронил неупакованный хлеб в грязь
Три лицея Ижевска передадут в собственность республики
Группа рыбаков из Удмуртии повстречалась с доброжелательным лосем
Появился перечень тротуаров, которые отремонтируют в Ижевске в 2020 году
Служебная собака помогла найти пропавшего пенсионера из Удмуртии
На месте провала на улице Буммашевская в Ижевске специалисты завершили восстановительные работы
Житель Удмуртии напал на полицейских с ножом
У ижевчанина за долги забрали «Лексус»
В Удмуртии завершился региональный этап «Золотой шайбы»
Врач-инфекционист из Удмуртии не ответит за смерть ребенка
На улице Буммашевской в Ижевске провалился асфальт
Ижевчане смогут выбрать главную звезду Дня города
Пропавшего 51-летнего ижевчанина нашли на границе Удмуртии с Пермским краем
Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка