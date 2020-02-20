«Я как добрая фея»: сваха из Ижевска с 14-летним стажем рассказала о своей деятельности
20 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) профессиональная сваха с 14-летним стажем Ольга Губанова рассказала, как она сводит людей, кто к ней обращается и сколько лет она хранит анкеты женихов и невест.
Ижевская сваха Ольга Губанова рассказала, сколько лет хранит анкеты женихов и невест, сколько должно быть свиданий и почему первый телефонный разговор должен быть 2 минуты?
- Был случай, когда ко мне обратилась дочь 70-летнего мужчины, спросила есть ли у меня варианты. Одна из женщин откликнулась на предложение, в итоге они сходили на несколько свиданий и остались вместе, обменялись кольцами и счастливы! - рассказывает Ольга.
Также к свахе обращались и абсолютно разные люди, например, бизнес-вумен и мужчина обычный строитель. Сначала она не согласилась, но я организовала встречу и при первой встрече они не понравились друг другу. Позже они встретились и долго просто общались и в итоге поженились.
О чем еще рассказала профессиональная сваха можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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