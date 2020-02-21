В 2020 году в Удмуртии откроется второй в России ресурсный центр по шахматному образованию

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:23:07+03:00

Правительство республики и Фонд Тимченко подписали соглашение о сотрудничестве по культурным и спортивным проектам

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20 февраля в Москве в постоянном представительстве Главы Удмуртии при Президенте России состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве правительства республики и Фонда Тимченко по культурным и спортивным проектам.

Благодаря этому соглашению в 2020 году в Удмуртии в рамках проекта «Шахматы в школах» откроется второй в стране ресурсный центр по шахматному образованию - в республике их будет два - в Ижевске и филиал в Дебесах. Об этом рассказал глава республики на странице «ВКонтакте».

Общий объем финансирования проектов в первый год реализации составит около 20 млн рублей. Из них почти 13 млн рублей выделяет на реализацию проектов Фонд Тимченко.

- Удмуртия на протяжении нескольких лет принимает участие в проектах и конкурсах Фонда Тимченко. Уверен, подписание этого соглашения даст новый импульс для дальнейшего развития региона через культуру и детский спорт, - отметил глава Удмуртии.

Напомним, с 19 по 23 января в Удмуртии, в селе Дебесы, прошли первые Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности. В эти дни, помимо игр, состоялось еще одно важное мероприятие - совещание по поводу открытия в республике ресурсного центра для педагогов по шахматам.

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ИСТОЧНИК KP.RU