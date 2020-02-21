Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:50:00+03:00

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В Удмуртии 4 февраля 2020 года на станции Бугрыш Горьковской железной дороги тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры республики.

- Проверка по данному факту показала, что причиной произошедшего послужили нарушения правила технической эксплуатации тепловоза. При выполнении маневровых работ по станции локомотивная бригада сообщила недостоверную информацию о своем местоположении дежурной по станции. Дежурная в свою очередь разрешила бригаде начать движение на красный свет, - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки начальнику Ижевского центра организации работы ЖД станций и начальнику Эксплуатационного локомотивного депо Агрыз внесены представления об устранении нарушений.

Материалы проверки направлены в Приволжское управление государственного железнодорожного надзора для решения вопроса о привлечении виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU