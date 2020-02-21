21 Февр. 2020 2020-02-21T13:34:06+03:00

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В ходе спецоперации сотрудниками МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии были задержаны 11 жителей Ижевска и Подмосковья. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

- По предварительным данным, преступной группой было похищено свыше 3 млн рублей. Потерпевшими могут быть признаны около 200 человек. Все началось с того, что в октябре 2019 в полицию города Чебоксары обратился житель, который рассказал, что с банковского счета были списаны деньги без его ведома, - сообщается на сайте.

Полицейские установили схему, по которой действовали злоумышленники. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах. Узнав реквизиты, сообщники покупали на чужие деньги товары и услуги в интернете.

При задержании один житель Ижевска отказался открывать дверь, сотрудникам спецподразделений пришлось брать квартиру штурмом.

На данный момент под стражей находится два человека, еще девять находятся под подпиской о невыезде.

11 жителей Ижевска и Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж денег с банковских счетов .Спецоперация по задержанию подозреваемых в серии краж денежных средств с банковских счетов проведена оперативниками МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из Удмуртии и Московской области при участии Росгвардии. В Подмосковье и в городе Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группы. По предварительным данным, за три месяца ими было похищено свыше 3 миллионов рублей, потерпевшими могут быть признаны около 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU