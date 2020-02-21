Разбившего городской смартфон вандала в Ижевске отследили по номеру такси
В Ижевске до сих пор не нашли мужчину, который разбил городской смартфон на «умной» остановке. Об этом на заседании Общественной палаты города рассказал руководитель аппарата администрации муниципалитета Денис Логинов.
– Мы вандала отследили вплоть до подъезда, как он доехал, по номеру такси. Но так и не идентифицировали. И администрация понесла расходы, но, к сожалению, виновного так и не нашли, – сообщил он.
Напомним, в ночь с 26 на 27 октября 2019 года неизвестный мужчина трубкой разбил экран городского смартфона. Сумма ущерба составила, по данным администрации, более 100 тысяч рублей. А материалы по факту вандализма передали в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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