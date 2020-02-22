2020-02-22T16:33:00+03:00
Общество

Частный перевозчик из Ижевска: «Введение льгот – это просто человеческое понимание»

Ветераны ВОВ и боевых действий ездят на пригородных маршрутах одной из компаний бесплатно
Мария ХАФИЗОВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 2015 года в России в маршрутках и пригородных автобусах нет льгот. Но в Ижевске есть исключение. Один из перевозчиков не стал отменять льготы и возит ветеранов бесплатно.

«Комсомолка» пообщалась с замдиректора компании ООО «КА-345» Алексеем Макаровым, и вот что он рассказал:

– У нас сейчас в компании 10 автобусных маршрутов, из них 6 маршрутов пригородного сообщения, которые работают по нерегулируемым тарифам (Завьяловский, Малопургинский районы). Все они, так или иначе, затрагивают небольшие поселения, деревни. У людей, которые там живут, наши автобусы – единственная связь с городом. Другой альтернативы для пассажиров нет, поэтому мы решились на такой шаг. Мы все просчитали для себя, поняли, что сможем «вытянуть» такой режим работы. Для нас введение льгот – это просто человеческое понимание людей и их проблем. Никакой компенсации от государства мы за это не получаем. У нас есть скидки и в 50%, а для каких-то категорий граждан (ветеранов ВОВ, например) у нас бесплатный проезд. Главное при себе иметь удостоверение, которое подтверждает льготу.

Кстати, многие решения транспортная компания принимает, посоветовавшись с пассажирами – для этих целей постоянно работают диспетчеры. Во внимание принимают и благодарности и критику. Например, исходя из потребностей людей льготные рейсы ввели на маршруте №323. Стоимость проезда для льготников там составляет 60 рублей вместо 80-и.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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