Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе
Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Проверка закончилась, вышел на работу, - объяснил агенству свое возвращение бизнес-омбудсмен.
21 февраля Александр Прасолов получил распоряжение о необходимости вновь вернуться к своим обязанностям.
Отметим, Прасолов был отстранен от должности в конце октября прошлого года. Отстранение длилось два месяца, после чего было продлено. В отношении омбудсмена проводилась проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных им в 2016-2018 гг. Свой пост бизнес-омбудсмен занимает с 2013 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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