23 Февр. 2020 2020-02-23T08:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Проверка закончилась, вышел на работу, - объяснил агенству свое возвращение бизнес-омбудсмен.

21 февраля Александр Прасолов получил распоряжение о необходимости вновь вернуться к своим обязанностям.

Отметим, Прасолов был отстранен от должности в конце октября прошлого года. Отстранение длилось два месяца, после чего было продлено. В отношении омбудсмена проводилась проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных им в 2016-2018 гг. Свой пост бизнес-омбудсмен занимает с 2013 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от должности

ИСТОЧНИК KP.RU