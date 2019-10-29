2019-10-29T14:37:00+03:00
Политика

Бизнес-омбудсмена Удмуртии отстранили от должности

Распоряжение подписано главой республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Бизнес-омбудсмена Удмуртии Александра Прасолова отстранили от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики с подписью Александра Бречалова.

- Отстранить от должности на срок с 29 октября по 28 декабря 2019 года на время проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2018 годы, - говорится в распоряжении.

Также в документе отмечается, что Александр Алексеевич сохранит денежное содержание на период отстранения.

Напомним, в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Александр Прасолов находился с 2013 года, в ноябре 2018 года ему было предложено вновь вступить в должность.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За сутки в Удмуртии с банковских счетов жителей было похищено более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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