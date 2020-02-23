Больше месяца в Санкт-Петербурге ищут пропавшего молодого человека из Ижевска

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:09:20+03:00

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В Санкт-Петербурге ищут пропавшего уроженца Ижевска Павлова Сергея Дмитриевича. Молодой человек 1997 года рождения перестал выходить на связь 14 января 2020 года. Об этом сообщает ПСО «Регион 18»

Приметы пропавшего: рост 176 см, волосы светло-русые, короткие, с залысиной, глаза серо-зеленые. Также сообщается, что юноша носит очки.

Сергей был одет в черную длинную куртку, серые кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея, просят позвонить в полицию, лиюо обратиться в ПСО "Регион 18"

Отметим, «Комсомолка» рассказывала подробную историю о том, как родные молодого человека расследуют его исчезновение.

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ИСТОЧНИК KP.RU