Первые лица Удмуртии поделились архивными фото ко Дню защитника отечества
Глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель правительства Ярослав Семенов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев поделились архивными кадрами, к которым добавили поздравление с Днем защитника отечества. Снимки они разместили на своих страницах «ВКонтакте»
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов опубликовал архивное фото, на котором он в фуражке позирует фотографу. Снимок он выложил на своей странице «ВКонтакте».
- Принял присягу на верность в 1990 году. Прошло 30 лет, а я ни на секунду не пожалел о 6 годах, отданных Вооруженным Силам, - поделился Александр Бречалов.
Фото: Александр Бречалов "ВКонтакте"
Также глава Удмуртии поздравил всех с 23 февраля.
- Поздравляю с Днем защитника Отечества! Мира нам! – написал Александр Бречалов «ВКонтакте».
Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов отметил важность этого праздника.
- Защищать свою семью, своих соотечественников, свою Родину - одно из самых благородных призваний. Героям - вечная память, а всех защитников Отечества настоящего и будущего я от всей души поздравляю сегодня с праздником! Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Счастья вам, любви и здоровья! - поздравил с праздником Ярослав Семенов.
Фото: Ярослав Семенов "Вконтакте"
Также поступил и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он опубликовал снимок со своей армейской присяги на странице «ВКонтакте».
- 1986 год, присяга, рядовой Бекмеметьев. Пос. Ива под Нижним Тагилом, в/ч 34103. РВСН. Закончил службу в 1988 году в звании старшины, - рассказал Олег Бекмеметьев.
Фото: Олег Бекмеметьев "ВКонтакте"
Глава Ижевска поздравил ижевчан с праздником.
- Всех защитников Отечества - с праздником! Мирного неба над головой!- поделился поздравлением Олег Бекмеметьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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