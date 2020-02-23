Первые лица Удмуртии поделились архивными фото ко Дню защитника отечества

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:57:22+03:00

А также поздравили всех с Днем защитника отечества

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Глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель правительства Ярослав Семенов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев поделились архивными кадрами, к которым добавили поздравление с Днем защитника отечества. Снимки они разместили на своих страницах «ВКонтакте»

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов опубликовал архивное фото, на котором он в фуражке позирует фотографу. Снимок он выложил на своей странице «ВКонтакте».

- Принял присягу на верность в 1990 году. Прошло 30 лет, а я ни на секунду не пожалел о 6 годах, отданных Вооруженным Силам, - поделился Александр Бречалов.

Фото: Александр Бречалов "ВКонтакте"

Также глава Удмуртии поздравил всех с 23 февраля.

- Поздравляю с Днем защитника Отечества! Мира нам! – написал Александр Бречалов «ВКонтакте».

Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов отметил важность этого праздника.

- Защищать свою семью, своих соотечественников, свою Родину - одно из самых благородных призваний. Героям - вечная память, а всех защитников Отечества настоящего и будущего я от всей души поздравляю сегодня с праздником! Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Счастья вам, любви и здоровья! - поздравил с праздником Ярослав Семенов.

Фото: Ярослав Семенов "Вконтакте"

Также поступил и глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он опубликовал снимок со своей армейской присяги на странице «ВКонтакте».

- 1986 год, присяга, рядовой Бекмеметьев. Пос. Ива под Нижним Тагилом, в/ч 34103. РВСН. Закончил службу в 1988 году в звании старшины, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Фото: Олег Бекмеметьев "ВКонтакте"

Глава Ижевска поздравил ижевчан с праздником.

- Всех защитников Отечества - с праздником! Мирного неба над головой!- поделился поздравлением Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU