2020-02-24T10:40:44+03:00
Происшествия

Двое полицейских из Удмуртии пытались скрыть преступление

Уголовное дело в отношении сотрудников направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые пытались скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По версии следствия, ижевчанин, получивший травму и лишивший зрения в результате выстрела из травматического пистолета, обратился в полицию. Чтобы не портить статистику двое полицейских заставили потерпевшего написать объяснение, что травму он получил при падении. В связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано, - сообщает пресс-служба.

Преступление было выявлено в 2019 году в ходе проверки. По факт получения травмы возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело в отношении сотрудников полиции направлено для рассмотрения в районный суд Ижевска.

- Оперативное сопровождение по выявлению факта укрывательства осуществлялось сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по республике, - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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- Вчера в Ижевске завершилось Первенство ПФО по рукопашному бою. "Комсомолка" собрала небольшой фоторепортаж с соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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