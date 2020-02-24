В строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:19:48+03:00

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24 февраля в Ижевске в строящемся доме на Воткинском шоссе обрушился лестничный пролет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии один человек погиб.

Сотрудниками МЧС при разборе завалов обнаружено двое рабочих.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

- При обрушении лестничного пролета строящегося 17-этажного дома погиб один человек еще один доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе следственного комитета.

Как стало известно, прокуратура Индустриального района проводит проверку по факту обрушения. Будет проверено соблюдение норм и правил при строительстве жилого дома. В случае выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы МЧС России по Удмуртии, в живых остался 20-летний молодой человек рождения его отвезли в 1 РКБ. Второй рабочий - 34-летний мужчина, погиб Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

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В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обрушения лестничного марша.Следователями следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обрушения лестничного марша на строительном объекте, в результате которого один рабочий погиб и пострадали два человека. 24 февраля около 15 часов в строящемся жилом комплексе, расположенном в городе Ижевске Удмуртской Республики, произошло обрушение лестничного марша с пятого по первый этаж. В результате обрушения строительными конструкциями придавило двух рабочих. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Удмуртской Республике. По предварительным данным, на объекте возводится 17 этажное жилое здание. Сотрудниками МЧС при разборе завалов обнаружено двое рабочих, один из которых скончался от полученных травм на месте происшествия, второй доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователи СК России продолжают работать на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята необходимая документация.

ИСТОЧНИК KP.RU