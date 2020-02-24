В ДТП на трассе Удмуртии погибло двое взрослых и двое детей

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:55:42+03:00

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24 февраля на 18 километре автодороги «Игра-Глазов» Игринского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

-34-летний водитель машины «Тойота» вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Икс рей» под управлением 35-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба.

В результате ДТП водитель «Лады» и три его пассажира: 36-летняя женщина, 8 и 7-летние дети погибли. Водителя «Тойоты» и троих пассажиров, в числе которых один ребенок, отвезли в больницу. На данный момент устанавливаются причины и условия дорожной аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU