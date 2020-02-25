Более 100 малышей зарегистрировались на ижевский забег в ползунках

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:36:45+03:00

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Более 100 малышей уже зарегистрировались на ижевский забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Состязание пройдет уже 4 апреля в спортивном коворке «Арена»: на старт выйдут малыши от 7 месяцев до 2 лет. Торопитесь и вы принять участие! В прошлом году мы смогли допустить на соревнование только 350 «первых» чемпионов.

Как зарегистрировать ребенка?

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться.

Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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ИСТОЧНИК KP.RU