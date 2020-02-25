Более 100 малышей зарегистрировались на ижевский забег в ползунках
Более 100 малышей уже зарегистрировались на ижевский забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Состязание пройдет уже 4 апреля в спортивном коворке «Арена»: на старт выйдут малыши от 7 месяцев до 2 лет. Торопитесь и вы принять участие! В прошлом году мы смогли допустить на соревнование только 350 «первых» чемпионов.
Как зарегистрировать ребенка?
1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.
2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.
Готово! Можно начинать тренироваться.
Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»
Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»