Ижевчане могут выиграть поездку на фестиваль индийского кино

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:44:06+03:00

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Жители Ижевска могут выиграть поездку на IV фестиваль индийских фильмов MacCoffee Bollywood Film Festival Russia*, торжественная церемония открытия которого пройдет 10 марта в Москве, и вместе с актерами и режиссером посмотреть премьеру фильма «Тьма» (16+) за неделю до его выхода в российский прокат. Уникальное путешествие поклонникам болливудского кино подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал ZEE TV* Россия.

Чтобы его выиграть, достаточно с 20 февраля по 3 марта сделать скриншот конкурсного поста из официального сообщества оператора в «ВКонтакте», разместить его в комментариях с указанием города и описанием, почему именно вы должны поехать на фестиваль. Автору самого интересного и необычного комментария, по мнению организаторов, и достанется приз. На время конкурса страница участника должна быть открытой. 10 марта телеканал ZEE TV Россия организует трансфер победителя из Ижевска на фестиваль в Москву, проживание в гостинице, ужин и возвращение обратно.

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Bollywood Film Festival пройдет в России четвертый раз и откроется триллером «Тьма», представлять который приедут режиссер Датту Сандип, актеры Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре и Раджкумар Джарандж. В течение шести фестивальных дней зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Тюмени, Самары, Екатеринбурга городов ждут фильмы разных жанров.

Партнер фестиваля – телеканал ZEE TV. Клиенты «Дом.ru» смотрят канал с 2012 года. Он доступен пользователям цифрового ТВ на 241 кнопке. Всего в сети оператора 50 фильмовых каналов.

*МакКофи Болливуд Филм Фестивал Раша, *ЗиТиВи

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ИСТОЧНИК KP.RU