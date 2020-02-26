Сняли порчу: в Ижевске у пенсионера украли деньги и драгоценности

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске у пенсионера похитили деньги и драгоценности на сумму больше ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. Мошенницы проникли в квартиру к мужчине под предлогом снятия порчи.

– Женщины сообщили, что на пенсионера наложена порча, а для ее снятия необходимо провести особый обряд. Для этого пенсионеру необходимо передать гостьям имеющиеся у него денежные средства и ювелирные украшения. Пожилой мужчина поверил незнакомкам. Проведя обряд, женщины сложили полученное имущество обратно в шкаф, но пенсионеру запретили проверять его в течение 40 дней, – говорится в сообщении.

Только спустя три недели мужчина рассказал о случившемся соцработнице, она убедила его не верить в ритуал и проверить шкаф раньше времени. Оказалось, что на полках вместо денег и украшений лежит бумага. Пенсионер обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Отопление отключили в доме с двумя детьми из-за долгов в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU