Отопление отключили в доме с двумя детьми из-за долгов в Удмуртии

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:08:42+03:00

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В Глазове отключили электричество в доме, где живет семья с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Так как дом отапливался электрическим котлом, то отключение повлекло за собой и отсутствие отопления.

– В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан, – говорится в сообщении.

По представлению прокурора подачу электричества в дом вернули, однако ресурсоснабжающая организация решила обжаловать это решение.

– Арбитражный суд Удмуртской Республики согласился с доводами представления прокурора о необоснованности действий энергосбытовой компании и нарушении прав граждан, представление прокурора признано законным. Судебный акт в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU