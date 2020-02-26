Жители Воткинска теперь могут выходить в интернет на скорости до 600 Мбит/с

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:32:07+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» начал свою работу в Воткинске. Услуги по современной технологии «оптика до дома» уже доступны жителям Привокзального района, а в ближайшее время появятся и в центральных районах города.

Теперь воткинцы смогут:

- подключить интернет со скоростью до 600 Мбит/с и до 226 телеканалов цифрового телевидения, 87 из которых в HD,

- смотреть любимые телепрограммы любым удобным способом: с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте,

- активировать специальные предложения в Личном кабинете и устанавливать мощные двухдиапазонныеWi-Fi роутеры.

- Яркая и четкая картинка, богатый выбор видеоконтента, быстрый и бесперебойный интернет – жителям Воткинска понравится быть нашими клиентами. Собственные телекоммуникационные сети и современные технологии подключения обеспечат сильный сигнал и надежную работу, – комментирует Екатерина Стивенс, операционный директор филиала «Дом.ru» в Ижевске и Воткинске.

СПРАВКА КП:

«Дом.ru» работает в России с 2001 года, в Ижевске – с 2006. Услугами компании – скоростным интернетом, цифровым ТВ, «умным» домофоном – пользуются миллионы семей по всей стране.

Узнать о технической возможности подключения к услугам и оставить заявку можно по телефону 8 800 333 7000 или на сайте «Дом.ru».

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU