Завод «Ижсталь» выполнил условия коллективного договора
В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла конференция работников завода с участием профсоюза предприятия. Участники признали выполненными условия коллективного договора на 2019 год.
В 2019 году завод нарастил объемы продаж высокомаржинальной продукции, продолжил модернизацию прокатных и литейных мощностей. При этом все социальные гарантии и трудовые права работников соблюдались в соответствии с требованиями законодательства и положениями коллективного договора. Продолжилась реализация программ по созданию условий для профессионального и творческого роста молодых рабочих и специалистов, поддержке ветеранов, укреплению семейных ценностей. Реализованы все намеченные мероприятия социально-творческого характера.
- Профсоюзная организация находится в тесном контакте с администрацией завода. Все вопросы решаются конструктивно, по-деловому, – отметил председатель первичной профсоюзной организации «Ижсталь» Юрий Тюрин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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