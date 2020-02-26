Завод «Ижсталь» выполнил условия коллективного договора

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла конференция работников завода с участием профсоюза предприятия. Участники признали выполненными условия коллективного договора на 2019 год.

В 2019 году завод нарастил объемы продаж высокомаржинальной продукции, продолжил модернизацию прокатных и литейных мощностей. При этом все социальные гарантии и трудовые права работников соблюдались в соответствии с требованиями законодательства и положениями коллективного договора. Продолжилась реализация программ по созданию условий для профессионального и творческого роста молодых рабочих и специалистов, поддержке ветеранов, укреплению семейных ценностей. Реализованы все намеченные мероприятия социально-творческого характера.

- Профсоюзная организация находится в тесном контакте с администрацией завода. Все вопросы решаются конструктивно, по-деловому, – отметил председатель первичной профсоюзной организации «Ижсталь» Юрий Тюрин.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU