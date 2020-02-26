Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:42:04+03:00

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В Ижевске установят несколько новых дорожных знаков. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, на пешеходном переходе по улице 40 лет Победы между домами №116 и №122 появится светофор. Установят знак «Движение запрещено» с табличкой «Расстояние до объекта» (150 м) на улице Советская перед перекрестком с улице Пушкинская по направлению в центр.

Также знаки «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен», «Дорога с односторонним движением» и «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и «Время действия» (22:00 – 06:00) напротив дома №300 на улице Удмуртская (напротив магазина «Магнит»).

Дорожные знаки «Пешеходная зона» появится на входах в парк «Тропа Здоровья» на улице Парашютная. «Остановка запрещена» напротив дома №17 по улице Ленина. «Главная дорога» и «Уступить дорогу» на пересечении улиц Союзная и Надежды Курченко, при движении по улице Союзная в сторону улицы Ленина.

Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU