За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей
В Перинатальном центре Удмуртии за 10 лет родилось 38 тысяч детей. Об этом рассказал главврач 1 РКБ Александр Шаклеин.
- Всего за 10 лет было 933 двойни, 32 тройни. Выписано 290 детей с массой тела при рождении 500-999 грамм после выхаживания в отделении реанимации и патологии новорожденных. За 10 лет увеличилась выживаемость таких детей с 36% до 87,5%, - также отметил главврач.
По словам начальника управления медпомощи детям и родовспоможения Натальи Соболевой, младенческая смертность снизилась в два раза и составляет 4,4 на 1000 родившихся.
Напомним, не так давно в Удмуртии на свет появилась первая тройня (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Врачам в Удмуртии запретили советовать родителям, у которых родился ребенок с синдромом Дауна, отказываться от него.
- Первенцами 2020 года в Удмуртии стали два мальчика. Где родилась двойня.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»