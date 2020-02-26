За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:01:03+03:00

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В Перинатальном центре Удмуртии за 10 лет родилось 38 тысяч детей. Об этом рассказал главврач 1 РКБ Александр Шаклеин.

- Всего за 10 лет было 933 двойни, 32 тройни. Выписано 290 детей с массой тела при рождении 500-999 грамм после выхаживания в отделении реанимации и патологии новорожденных. За 10 лет увеличилась выживаемость таких детей с 36% до 87,5%, - также отметил главврач.

По словам начальника управления медпомощи детям и родовспоможения Натальи Соболевой, младенческая смертность снизилась в два раза и составляет 4,4 на 1000 родившихся.

Напомним, не так давно в Удмуртии на свет появилась первая тройня (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU