Пенсионерка-блогер из Ижевска попала в рейтинг лучших блогеров преклонного возраста
Пенсионерка-блогер Валентина Семак из Ижевска попала в рейтинг лучших блогеров преклонного возраста. Об этом «Комсомолке» рассказала сама Валентина Николаевна.
- Рейтинг составило казахстанское СМИ weproject.media. Когда мне позвонили, я сначала не поверила! Подумала, что выиграла в лотерею! - рассказала женщина.
На данный момент у Валентины 2538 подписчиков, в рейтинге она заняла строчку с такими «звездами», как фэшн-блогер Лина Слейтер из США (больше 700 000 подписчиков) и казахстанская бабушка-диджей KEMPIR (почти 200 тысяч подписчиков).
«Комсомолка» узнала у издания, как был составлен рейтинг.
- Сегодня страницы в социальных сетях могут многое рассказать о человеке. Так мы нашли страницу Валентины Семак и вдохновились ее образом жизни. Особенно тем, что она посетила 30 стран, - рассказали в издании из Казахстана.
Кстати, Валентина Николаевна стала известной после интервью с «Комсомолкой».
- Благодаря встрече с вами (с корреспондентом «Комсомолки». - Прим. ред.) я испытала значительно больше эмоций, чем от прочих СМИ. Приятно было встретиться вживую и поболтать. Уже после вашего интервью последовали предложения от радио, ТВ, «Российской газеты», - отметила Валентина.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»