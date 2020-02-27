2020-02-27T12:38:07+03:00
Общество

Пенсионерка-блогер из Ижевска попала в рейтинг лучших блогеров преклонного возраста

В блоге у Валентины Семак 2538 подписчиков
Людмила Куликова
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Фото: instagram.com/semak_izhФото: instagram.com/semak_izh
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Пенсионерка-блогер Валентина Семак из Ижевска попала в рейтинг лучших блогеров преклонного возраста. Об этом «Комсомолке» рассказала сама Валентина Николаевна.

- Рейтинг составило казахстанское СМИ weproject.media. Когда мне позвонили, я сначала не поверила! Подумала, что выиграла в лотерею! - рассказала женщина.

На данный момент у Валентины 2538 подписчиков, в рейтинге она заняла строчку с такими «звездами», как фэшн-блогер Лина Слейтер из США (больше 700 000 подписчиков) и казахстанская бабушка-диджей KEMPIR (почти 200 тысяч подписчиков).

«Комсомолка» узнала у издания, как был составлен рейтинг.

- Сегодня страницы в социальных сетях могут многое рассказать о человеке. Так мы нашли страницу Валентины Семак и вдохновились ее образом жизни. Особенно тем, что она посетила 30 стран, - рассказали в издании из Казахстана.

Кстати, Валентина Николаевна стала известной после интервью с «Комсомолкой».

- Благодаря встрече с вами (с корреспондентом «Комсомолки». - Прим. ред.) я испытала значительно больше эмоций, чем от прочих СМИ. Приятно было встретиться вживую и поболтать. Уже после вашего интервью последовали предложения от радио, ТВ, «Российской газеты», - отметила Валентина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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