2020-02-27T15:25:44+03:00
Происшествия

У 84-летней ижевчанки мошенники похитили более 300 тысяч рублей

Женщине позвонила неизвестная и сообщила, что с ее карты пытаются снять деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске 84-летняя женщина обратилась в полицию с сообщением о хищении денег с двух банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В середине февраля 2020 года ижевчанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с ее счета пытаются снять деньги и чтобы защитить сбережения, нужно снять все деньги и перевести на «безопасный» счет. Женщина поверила и перевела мошеннице 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Спустя несколько дней потерпевшей вновь позвонили и рассказали, что пытаются похитить деньги с другого счета. После выполнения всех указаний мошенников у пенсионерки было похищено еще 50 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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