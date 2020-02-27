У 84-летней ижевчанки мошенники похитили более 300 тысяч рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:25:44+03:00

Женщине позвонила неизвестная и сообщила, что с ее карты пытаются снять деньги

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 84-летняя женщина обратилась в полицию с сообщением о хищении денег с двух банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В середине февраля 2020 года ижевчанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с ее счета пытаются снять деньги и чтобы защитить сбережения, нужно снять все деньги и перевести на «безопасный» счет. Женщина поверила и перевела мошеннице 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Спустя несколько дней потерпевшей вновь позвонили и рассказали, что пытаются похитить деньги с другого счета. После выполнения всех указаний мошенников у пенсионерки было похищено еще 50 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На днях в Ижевске выступал Дима Билан, после концерта он отменил концерт в Кирове, который должен был состояться на следующий день. Что произошло.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU