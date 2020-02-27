У 84-летней ижевчанки мошенники похитили более 300 тысяч рублей
В Ижевске 84-летняя женщина обратилась в полицию с сообщением о хищении денег с двух банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В середине февраля 2020 года ижевчанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с ее счета пытаются снять деньги и чтобы защитить сбережения, нужно снять все деньги и перевести на «безопасный» счет. Женщина поверила и перевела мошеннице 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
Спустя несколько дней потерпевшей вновь позвонили и рассказали, что пытаются похитить деньги с другого счета. После выполнения всех указаний мошенников у пенсионерки было похищено еще 50 тысяч рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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