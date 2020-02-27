После концерта в Ижевске певец Дима Билан отменил выступление в Кирове
После концерта в Ижевске Дима Билан отменил выступление в Кирове. Он записал видео для своих подписчиков в «Инстаграм».
- Я сейчас нахожусь в Ижевске. Сегодня был невероятно крутой концерт, аншлаговый. Завтра планировался Киров, но все мы люди и всем свойственно болеть, не хотел бы вдаваться в подробности. Но концерт перенесли на 23 марта. Всем, кто придет, обещаю подарок, - рассказал Билан.
Напомним, концерт Димы Билана состоялся 25 февраля.
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После концерта в Ижевске Дима Билан отменил выступление в Кирове.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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