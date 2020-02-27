После концерта в Ижевске певец Дима Билан отменил выступление в Кирове

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:44:46+03:00

Изменить размер текста: A A

После концерта в Ижевске Дима Билан отменил выступление в Кирове. Он записал видео для своих подписчиков в «Инстаграм».

- Я сейчас нахожусь в Ижевске. Сегодня был невероятно крутой концерт, аншлаговый. Завтра планировался Киров, но все мы люди и всем свойственно болеть, не хотел бы вдаваться в подробности. Но концерт перенесли на 23 марта. Всем, кто придет, обещаю подарок, - рассказал Билан.

Напомним, концерт Димы Билана состоялся 25 февраля.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание! Местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости.

- Пять человек пострадали в ДТП в Ижевске.

- Помните пенсионерку-блогера Валентину Семак из Ижевска? Она попала в один очень интересный рейтинг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/763251" frameborder="0"></iframe> После концерта в Ижевске Дима Билан отменил выступление в Кирове.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU