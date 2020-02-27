«Ростелеком» разработал геоинформационную систему для инвентаризации земель и недвижимости в Удмуртии

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:04:09+03:00

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«Ростелеком» создал геоинформационную систему на базе собственной картографической платформы РусГИС для администрации Сарапульского района Удмуртской Республики. Теперь муниципальные службы могут выявлять объекты недвижимости, не поставленные на кадастровый учет, и включать их в налоговый оборот.

Пилотный проект «Ростелеком» запустил в декабре прошлого года. При помощи космических снимков геоинформационная система за два месяца выявила в Сарапульском районе более 30 тыс. земельных участков и около 4 тыс. объектов капитального строительства, не учтенных в налоговых органах.

- Мы разработали систему, которая анализирует выбранную территорию по заданным параметрам, показывает результат на карте, выводит статистику и сохраняет информацию для дальнейшей работы. Пользоваться ею удобно и просто. Управлять сервисом можно не только на персональном компьютере, но и с мобильного приложения, которое поддерживается операционными системами iOS и Android, - прокомментировал Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

За время работы сервис также обнаружил заброшенные сельхозугодья, места вырубки лесов, незаконные карьеры и свалки с нарушениями норм законодательства.

- Геоинформационная система «Ростелекома» поможет нам повысить эффективность работы в сфере земельно-имущественных отношений. Теперь администрация сможет пополнять бюджет за счет налоговых поступлений, оперативно уведомлять собственников о нарушениях и регулярно обновлять данные по земельным участкам и объектам недвижимости, - рассказал Игорь Асабин, глава Сарапульского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU