Школьники из многодетных семей Удмуртии с 1 по 11 класс начнут питаться бесплатно с 1 марта
С 1 марта 2020 года школьники из многодетных семей Удмуртии с 1 по 11 класс будут бесплатно питаться. Изменения в отдельные законы республики внесли депутаты на заседании сессии Госсовета.
- В Удмуртии за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось больше, чем в два раза, - рассказала министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова, - По состоянию на 1 января 2010 года их было 10 720, а на 1 января 2020 года – 22 624 семьи.
Ко второму чтению законопроекта было внесено несколько правок. Депутаты предложили отнести к членам многодетной семьи одиноких опекунов, а также установить дату вступления закона в силу – 1 марта 2020 года. Кроме того, в документ внесли ряд редакционных и технических правок.
Зампредседателя госсовета, руководитель профильной постоянной комиссии Надежда Михайлова отметила, что изменения позволят обеспечить горячим питанием почти 35 тысяч детей из многодетных семей, проживающих в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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