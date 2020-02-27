Кафе «Кораблик» на набережной Ижевска планируют продать за 13 млн рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:19:20+03:00

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В Ижевске выставили на продажу кафе «Кораблик», которое находится на набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба по УФССП России по Удмуртии.

- В связи с задолженностью по налоговым платежам, за электроэнергию, услуги связи, в рамках 7 возбуждённых исполнительных производств, судебным приставом-исполнителем арестовано и передано на реализацию летнее кафе «Кораблик». Начальная цена – 13,12 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

С желающих принять участие в торгах возьмут задаток в 3,93 млн руб., шаг аукциона составит 131,2 тыс. руб. Торги пройдут 11 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU