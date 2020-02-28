Бывшему управляющему и смотрителю кладбища «Южное» в Ижевске вынесли приговор

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:57:23+03:00

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В Ижевске районный суд вынес приговор бывшему управляющему и смотрителю кладбища «Южное». Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Установлено, что подсудимые с декабря 2017 года по февраль 2019 года оказывали услуги по захоронению на платной основе без зачисления доходов в бюджет города. За это время они предоставили на кладбище 277 участков земли под захоронения с допместом рядом и работами по их благоустройству на 8,9 млн рублей. Чтобы все выглядело законно экс-управляющий купил на эти деньги участок и дом, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил бывшему управляющему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком на год и штрафом в 30 тысяч рублей. При этом у осужденного изъяли в собственность государства 352 тысяч рублей. Экс-смотрителя осудили на 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU