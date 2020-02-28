В прошлом году асфальтовый завод в Ижевске запустили в середине апреля

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:38:48+03:00

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В 2019 году асфальтовый завод в Ижевске запустили только к середине апреля. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

- Несмотря на февраль, даже ночью температура держится выше ноля. В этом году необходимость латать дороги возникла на полтора месяца раньше. Уже больше недели работает асфальтовый завод, - отметил Олег Николаевич.

Глава города пояснил, что аварийные ямы заливаются литым асфальтом. Такая мера поможет дотянуть до весны и основного ремонта. Прошлой ночью в Ижевске ремонтировали ямы на улицах: Воткинское шоссе, Красноармейская, Краева, Карлутская набережная, 10 лет Октября, Совхозная, Кирова, дорога на СХВ, Шабердинский тракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU