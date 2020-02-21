2020-02-21T14:59:10+03:00
Общество

Для чего нужны грузовики с подогревом и как работает «пылесос» для луж: раскрываем секреты асфальтобетонного завода в Ижевске

«Комсомолка» выяснила, как чинят аварийные дефекты на дороге [фото, видео]
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска

Недавно на улице Пойма начал свою работу асфальтобетонный завод. Каждую ночь здесь варят асфальт, а после вывозят его на грузовиках, чтобы заделать с помощью смеси дорожные ямы. «Комсомолка» побывала на предприятии.

Фото: пресс-служба Ижевска. Температура асфальта составляет 160 градусов. Смесь вывозят в специальных грузовиках с подогревом.

Фото: пресс-служба Ижевска. Температура асфальта составляет 160 градусов. Смесь вывозят в специальных грузовиках с подогревом.

Завод запустили в Ижевске в надежде, что с его помощью можно будет оперативно заделывать появляющиеся ямы. Фото: пресс-служба Ижевска

Завод запустили в Ижевске в надежде, что с его помощью можно будет оперативно заделывать появляющиеся ямы. Фото: пресс-служба Ижевска

Работы по устранению ям проводят ночью, чтобы не мешать трафику. Фото: пресс-служба Ижевска

Работы по устранению ям проводят ночью, чтобы не мешать трафику. Фото: пресс-служба Ижевска

Оборудование на заводе находится прямо на снегу, под открытым небом. Фото: пресс-служба Ижевска

Оборудование на заводе находится прямо на снегу, под открытым небом. Фото: пресс-служба Ижевска

Прежде, чем заделать яму, из них откачивают воду. А после – согревают. И лишь после этого кладут асфальт и разравнивают битум.

Прежде, чем заделать яму, из них откачивают воду. А после – согревают. И лишь после этого кладут асфальт и разравнивают битум.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Дорожники работают всю зиму – работы останавливают только в сырую погоду и если температура опускается ниже -10 градусов. Фото: пресс-служба Ижевска

Дорожники работают всю зиму – работы останавливают только в сырую погоду и если температура опускается ниже -10 градусов. Фото: пресс-служба Ижевска

Гарантии на аварийный ремонт дефектов нет. Фото: пресс-служба Ижевска

Гарантии на аварийный ремонт дефектов нет. Фото: пресс-служба Ижевска

Загрузка материала на асфальтобетонном заводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

400 тысяч кубометров снега и новые реагенты: как убирают снег с улиц Ижевска

Подъем в три утра и строгий график: как работают трамваи в Ижевске?

Фото: на Центральной площади Ижевска демонтируют ледовый городок

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Закулисье»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Захарова о встрече эвакуированных из Китая украинцев: Мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя
Официальный представитель российского МИДа считает символичным, что эти события происходят в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане
К чему снятся птицы: толкование снов про пернатых
Прекрасные, парящие в высоте, с роскошным оперением или же серые и невзрачные – пернатые могут появиться в вашем сновидении в разных обличиях. Стоит вспомнить все детали происходившего, чтобы понять, к чему снятся птицы именно в вашем случае
Новости 24
В детском саду Ижевска ребенка покусали другие дети из группы
«Во время поста супружеское воздержание должно быть обоюдным»: отец Георгий из Ижевска рассказал о правилах поста
30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков
Мужчина упал из окна 8-го этажа в Ижевске
Инспекторы ДПС из Удмуртии помогли девушке-водителю, у которой сломалась машина
11 жителей Ижевска и Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж денег с банковских счетов
Какая погода ждет ижевчан в праздничные выходные?
Более 60% опрошенных жителей Удмуртии считают карьеру военнослужащего привлекательной
Разбившего городской смартфон вандала в Ижевске отследили по номеру такси
У жительницы Удмуртии похитили с банковского счета более 1 млн рублей
Вандалы разбили стекло на новой остановке «Улица Кирова» в Ижевске
Тепловоз на одной из станций Удмуртии проехал на красный свет
Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына
В 2020 году в Удмуртии откроется второй в России ресурсный центр по шахматному образованию
Родственников красноармейца, уроженца Удмуртии, ищут поисковики из Москвы
Нового ректора выбрали в Ижевской государственной медакадемии