Для чего нужны грузовики с подогревом и как работает «пылесос» для луж: раскрываем секреты асфальтобетонного завода в Ижевске

Недавно на улице Пойма начал свою работу асфальтобетонный завод. Каждую ночь здесь варят асфальт, а после вывозят его на грузовиках, чтобы заделать с помощью смеси дорожные ямы. «Комсомолка» побывала на предприятии.

Фото: пресс-служба Ижевска. Температура асфальта составляет 160 градусов. Смесь вывозят в специальных грузовиках с подогревом.

Завод запустили в Ижевске в надежде, что с его помощью можно будет оперативно заделывать появляющиеся ямы. Фото: пресс-служба Ижевска

Работы по устранению ям проводят ночью, чтобы не мешать трафику. Фото: пресс-служба Ижевска

Оборудование на заводе находится прямо на снегу, под открытым небом. Фото: пресс-служба Ижевска

Прежде, чем заделать яму, из них откачивают воду. А после – согревают. И лишь после этого кладут асфальт и разравнивают битум.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Дорожники работают всю зиму – работы останавливают только в сырую погоду и если температура опускается ниже -10 градусов. Фото: пресс-служба Ижевска

Гарантии на аварийный ремонт дефектов нет. Фото: пресс-служба Ижевска

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/762258" frameborder="0"></iframe> Загрузка материала на асфальтобетонном заводе.

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