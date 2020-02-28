Могут ли жители Ижевска не платить старшему по дому?

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:14:42+03:00

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Жители города задались вопросом, как формируется зарплата старшего по дому.

- Я не понимаю, как формируется зарплата старшего. По моим подсчетам, он зарабатывает примерно 9 тысяч рублей. Но за что дом платит ему такую сумму? Я совершенно не вижу результатов его работы, - спрашивает жительница дома по ул. Ворошилова Мария.

По словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, жители сами определяют, как формируется зарплата старшего по дому.

- Размер вознаграждения старшему по дому общего законодательного регулирования не имеет. Инициатором выплаты вознаграждения старшему по дому является общее собрание собственников. Оно же определяет и источник финансирования, и размер вознаграждения, и порядок его выплаты. Старший по дому не может требовать прибавки или премию - подобные заявления неправомерны, - говорит эксперт.

Если вас не устраивает работа старшего, то не выполнять решения собрания вы не сможете. Но с помощью того же собрания можно выбрать другого старшего. Как это сделать, мы подробно рассказывали ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU