2020-02-28T13:14:42+03:00
Общество

Могут ли жители Ижевска не платить старшему по дому?

Продолжаем отвечать на вопросы горожан
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Жители города задались вопросом, как формируется зарплата старшего по дому.

- Я не понимаю, как формируется зарплата старшего. По моим подсчетам, он зарабатывает примерно 9 тысяч рублей. Но за что дом платит ему такую сумму? Я совершенно не вижу результатов его работы, - спрашивает жительница дома по ул. Ворошилова Мария.

По словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, жители сами определяют, как формируется зарплата старшего по дому.

- Размер вознаграждения старшему по дому общего законодательного регулирования не имеет. Инициатором выплаты вознаграждения старшему по дому является общее собрание собственников. Оно же определяет и источник финансирования, и размер вознаграждения, и порядок его выплаты. Старший по дому не может требовать прибавки или премию - подобные заявления неправомерны, - говорит эксперт.

Если вас не устраивает работа старшего, то не выполнять решения собрания вы не сможете. Но с помощью того же собрания можно выбрать другого старшего. Как это сделать, мы подробно рассказывали ранее.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По итогам 2019 года в Удмуртии смертность в ДТП сократилась на 12%
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Ижевчане выбирают Егора Крида в качестве «звезды» на день рождения города
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
Удмуртия оказалась лидером в рейтинге по продажам алкоголя в 2019 году
Фигуристка Елизавета Туктамышева эксклюзивно рассказала о расставании с Андреем Лазукиным
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1 млн рублей
Могут ли жители Ижевска не платить старшему по дому?
Масленичные гулянья пройдут во всех районах Ижевска 29 февраля
Девятиклассник ижевской школы задержан за покушение на сбыт наркотиков
В прошлом году асфальтовый завод в Ижевске запустили в середине апреля
Жителя Удмуртии осудили за смерть матери
Главе Удмуртии объявлена благодарность президента России
В марте в Удмуртии ожидается похолодание до -12 градусов
Бывшему управляющему и смотрителю кладбища «Южное» в Ижевске вынесли приговор
Школьники из многодетных семей Удмуртии с 1 по 11 класс начнут питаться бесплатно с 1 марта
Военный обозреватель телеканала «Звезда» рассказал о трагедии в Буденновске
Кафе «Кораблик» на набережной Ижевска планируют продать за 13 млн рублей
Лыжница из Удмуртии заняла третье место на этапе Кубка России
В ижевской квартире обнаружили труп 29-летнего мужчины
Врач из Удмуртии разрешала водителям, страдающим алкоголизмом, продолжать управлять транспортом