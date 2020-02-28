2020-02-28T14:13:18+03:00
Общество

Ижевчане выбирают Егора Крида в качестве «звезды» на день рождения города

Но хотели бы вместо этого группу Scorpions
ИНГА КОГАН
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Фото: vk.com/egorkreedФото: vk.com/egorkreed
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Егор Крид побеждает в голосовании, которое организовал глава Ижевск Олег Бекмеметьев у себя на страничке в соцсетях. Всего проголосовало более 10,5 тысяч человек.

За популярного среди молодежи певца проголосовали 45%. На втором месте Сергей Лазарев с 19%. На третьем месте расположилась Диана Арбенина. За нее отдали свой голос 15% участников опроса. Далее идут Леонид Агутин, Сурганова и оркестр, и группа «А-Студио».

В комментариях горожане предлагают вместо выше названных привезти в Ижевск группы Brainstorm*, «Инкогнито», «Пикник», «Алиса», ДДТ, Би-2 и даже Scorpions*. Кто-то уверяет, что певец Бурито, который родился в Ижевске, тоже отличный вариант.

«Компромиссное решение, группа на все времена и близкая сердцу трем поколениям россиян – «Руки вверх», - считают ижевчане.

Есть и те, кто вообще против приезжих звезд:

— Не нужно никого привозить и заказывать. Почему бы не справится своими силами и не устроить концерт местных исполнителей? Это же удмуртская культура. А деньги, планируемые как вознаграждение артисту, лучше потратить на что-то стоящее, например, на ремонт поликлиник, садов, школ.

*Брэйнсторм, Скорпионс

ИСТОЧНИК KP.RU

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