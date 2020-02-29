Плата за содержание жилья: как ижевчанам проконтролировать расходы

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:46:07+03:00

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— Наша управляющая компания плохо следит за двором и домом. На тротуарах скользко, а на крышах висят огромные сосульки. При этом мы платим за содержание жилья большие деньги. Как можно проконтролировать расходы на содержание дома? — спрашивает ижевчанка Анна.

По словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России, деньги, которые дом экономит на содержании жилья, остаются УК.

— Сэкономить на содержании жилья особо не получится. Если в доме не проводятся какие-либо обязательные работы, а в квитанции стабильно указывается оплата на содержание жилья, то это повод обратиться в ТСЖ или УК с жалобой. Также можно обратиться Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или в районный суд за защитой своих прав как потребителя услуги, — говорит эксперт.

К минимальному набору услуг относятся осмотр дома на предмет безопасности, установка освещения в доме, уборка придомовой территории и помещений общего пользования, ремонт дома и утилизация мусора. Жильцы могут добавить в договор с УК и другие пункты.

Напомним, в Ижевске в прошлом году изменился тариф за содержание жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU