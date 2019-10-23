Тариф на содержание жилья в Ижевске изменился: кому придется платить больше и почему?

Ижевчане заметили, что сумма в строчке за содержание жилья подросла. А у кого-то, наоборот, уменьшилась. Разбираемся, с чем это связано.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Большинство домов платят за содержание жилья по тарифу, рассчитанному и принятому администрацией Ижевска. Например, для девятиэтажки она составляет 19,56 рублей. В управлении ЖКХ администрации города пояснили, что сам тариф на содержание жилья пересчитывается каждый год. Но в этом году решили изменить принцип подсчета тарифа за тепловой узел, потому что так получается справедливее.

-Управляющие компании заявили, что не во всех домах хватает средств на обслуживание теплового узла. В больших домах денег хватает, а в маленьких – нет. С помощью УК мы подсчитали, сколько средств нужно на один тепловой узел, и поделили на площадь дома. Вышло 2547,46 рублей за один узел. Это нужно для удобства жителей, - прокомментировали в управлении.

- Если узлов несколько, то эта цифра суммируется, а потом делится на жилую площадь в доме. Из-за этого резко вырос тариф за содержание жилья у маленьких домов: там маленькая площадь, и жители вынуждены платить больше, - комментирует Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

А вот многоэтажкам изменение суммы сыграло на руку: здесь сумма обслуживания тепловых узлов делится на большую площадь. Поэтому сумма с одного квадратного метра получается меньше.

ДАВАЙТЕ ПОДСЧИТАЕМ

Мы сосчитали, как изменится плата только за тепловой узел в пятиэтажной доме из 4-х подъездов с площадью жилых помещений 3160 кв. м для квартиры площадью 42 кв. м. Раньше жители квартиры платили бы 31,92 рубля за обслуживание теплового узла. После изменений сумма изменится следующим образом:

Если в доме один тепловой узел – 33,6 р.

Если два – 67,62 р.

К этой сумме нужно прибавить базовый тариф за содержание жилья и такие мелочи, как обеспечение пожарной безопасности, замену лампочек, уход за детской площадкой и т.п.

КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТУ?

В тариф входят: проверка газопровода, водопровода, крепости стен и крыши, обслуживание детской площадки, покос травы, услуги дворника и уборщицы, плата за управление домомФото: Архив КП

- Можно установить свой тариф. Посчитать с УК расходы на содержание за год, потом разделить на 12 месяцев и количество квадратов в доме. Тогда можно будет платить не по тарифу администрации, а только за то, что вам действительно необходимо, - говорит Артём Селезнёв, старший по дому на Берша. – А если УК уже выставляет вам свой тариф, то и его можно снизить. У нас УК предложила тариф в 18 руб. с квадрата. Мы с жителями обсудили, посчитали и решили, что справедливым будет тариф в 14 рублей. С УК сошлись на среднем значении – 16,4 руб., а потом провели общедомовое собрание, где большинство собственников проголосовало за него. Желательно, чтобы все вопросы к тарифу были решены до собрания: ииначе «управляйка» может настоять на том, чтобы платить по тарифу администрации.

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