В середине марта начнется установка насосных станций в нижней части реки Иж

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:02:15+03:00

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Мероприятия по организации пропуска весеннего паводка обсудили в Ижевске. Так, в середине марта начнется установка двух насосных станций в нижней части реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В середине марта будет определен подрядчик и начнется монтаж 2-х насосных станций. Они будут перекачивать из аккумулирующей емкости паводковые воды, поступившие с территории Первомайского района, в реку Иж. Подрядная организация будет работать на объекте, пока не закончится паводок, при этом будет организовано круглосуточное дежурство на ограждающей дамбе, - говорится в сообщении.

На данный момент, по информации начальника Удмуртского Гидрометцентра Алексея Бердникова, уровень воды в реках на водосборной площади ниже средних многолетних значений. В Ижевске также наблюдается самая низкая по республике высота снежного покрова - 83% от нормы.

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- На Ижевском пруду начали предпаводковое понижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU