«У нее были проблемы с сердцем»: умерла сказочница из Удмуртии Вера Сибирева

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:37:21+03:00

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Сказочница из Удмуртии Вера Сибирева умерла. Об этом сообщила ее внучка Елена в группе «Сказы и сказки Веры Сибиревой».

- 2 февраля 2020 года Вера умерла. Для меня это был большой удар, и мне очень сложно об этом говорить. У неё были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла, так как хотела закончить книгу о своём военном детстве. В ближайшее время я планирую перевести в печатный вариант её черновики. Я очень хочу почтить её память и издать последнюю книгу, - написала Елена.

Также она отметила, что Вера Сибирева была очень светлым и добрым человеком, смыслом её жизни была семья и читатели.

Бабушка продавала сказки собственного сочинения. Тоненькую книжку с черно-белыми иллюстрациями «Сказы и сказки» бабушка отдавала всего за 30 рублей – копила, чтобы «внучку на ноги поставить». Необыкновенную историю Веры Сибиревой можно прочитать в нашем материале.

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- Помните бабушку-сказочницу из Удмуртии, которая продавала свои книжки на морозе в Екатеринбурге? Мы выяснили, как через интернет купить ее сборник.

Уличная сказочница Вера Сибирёва из Удмуртии провела первую автограф-сессию .Читателей пришло так много, что мест и книг всем не хватило Собираясь на встречу с поклонниками, Вера Васильевна немного волнуется. Надевает лучшие украшения и собирает последние книжки со своими сказками, ставшие в Екатеринбурге бестселлерами. Это все, что осталось от тиража. Узнав об уральской сказочнице, продающей свои книжки на улице, их захотели купить миллионы людей со всего мира. Сама писательница небывалую популярность объясняет уникальностью творчества. В Белинке Веру Сибиреву уже ждут десятки человек. Некоторые ради этой встречи специально отпросились с работы. Гости интересуются удмуртскими легендами и героями, которые легли в основу сказок. Вера Васильевна рассказала не только о книгах, но и о личной жизни, которая повлияла на творчество. К примеру, поделилась историей знакомства мужем, Владимиром Сибиревым. Для мужа-писателя, рассказывает Вера Васильевна, она была вдохновителем. А сама в качестве музы выбрала внучку. Елена сказки своей бабушки знает с раннего детства - ей их на ночь читала мама. Благодаря своей вере в сказку, Вера Васильевна стала настоящей звездой. К ней за автографом выстроила целая очередь. Многим история ее жизни оказалась близка. Вот только сказок хватило не всем. Книг в разы меньше, чем поклонников. Впрочем, сказки Сибиревой уже тиражируют. Писательница получила массу предложений переиздать сборник, некоторым помощникам уже дала добро. Но обсуждать нюансы Вере Васильевне пока некогда. Она нарасхват. Сразу после встречи писательница поехала в аэропорт - сегодня она участвует в передаче на федеральном канале.

ИСТОЧНИК KP.RU