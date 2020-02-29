Очевидцы: на территории одного из санаториев Ижевска погиб человек

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:53:18+03:00

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29 февраля на территории одного из санаториев Ижевска рабочего придавило деревом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- При валке старых деревьев рабочего придавило, мужчина погиб. На месте работают спецслужбы, - сообщают очевидцы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, рабочий действительно скончался. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU