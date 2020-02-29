2020-02-29T16:53:18+03:00
Происшествия

Очевидцы: на территории одного из санаториев Ижевска погиб человек

Мужчина спиливал деревья
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

29 февраля на территории одного из санаториев Ижевска рабочего придавило деревом. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- При валке старых деревьев рабочего придавило, мужчина погиб. На месте работают спецслужбы, - сообщают очевидцы.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, рабочий действительно скончался. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что произошло на трассе "Игра-Глазов"? За сколько хотят продать легендарное кафе "Кораблик"? Сколько человек пострадали от выброса аммиачной селитры на ижевском заводе? "Комсомолка" подводит итоги недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб на территории санатория в Ижевске
Глава Ижевска проинспектировал состояние Славянского шоссе
Очевидцы: на территории одного из санаториев Ижевска погиб человек
Стрелок из Удмуртии завоевала золото на чемпионате Европы
Дорожные службы Ижевска устраняют последствия ледяного дождя
«У нее были проблемы с сердцем»: умерла сказочница из Удмуртии Вера Сибирева
«Программу писать не надо – все есть»: Светлану Сурганову необычно встретили поклонники в Ижевске
В середине марта начнется установка насосных станций в нижней части реки Иж
Плата за содержание жилья: как ижевчанам проконтролировать расходы
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Конкурс «Культурная мозаика Удмуртии» стартует с 1 марта
Прокуратура проверит ижевский ЖК «Кислород» после обрушения лестничных маршей
«Рынок шкур»: модель-миллионерша из Удмуртии Кира Майер танцует откровенные танцы в Дубае
«Тренировка со звездой»: ижевчане встретили певца Трофима в одном из спортзалов города
Абоненты Tele2 Приволжья перешли на 4G-устройства
По итогам 2019 года в Удмуртии смертность в ДТП сократилась на 12%