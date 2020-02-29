2020-02-29T18:28:46+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: смертельное ДТП, обрушение лестничного пролета, продажа «Кораблика» и выброс аммиачной селитры

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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Коротко о главном:

- В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины.

- Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину.

- «Эта история о преодолении трудностей»: актер, сыгравший Калашникова побывал на программе «Вечерний Ургант».

- До Татарстана с комфортом! Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск.

- Главврач 1 РКБ рассказал, сколько детей родилось в Перинатальном центре за 10 лет работы.

- Рассказываем о некоторых дорожных изменениях в Ижевске.

- Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц.

- Уроженец Ижевска стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области.

- Помните, мы рассказывали про мужчину, по вине которого утонули двое жителей Удмуртии? Так вот, суд вынес ему приговор.

- Стало известно, когда возобновятся работы на долгострое на улице Петрова, 49 в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной дорожной аварии (подробнее).

Целая семья погибла в ДТП на трассе Удмуртии.Видео: Амир Закиров

ВЫБРОС АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс аммиачной селитры. Об этом сообщает руководство завода.

- На производстве произошел выброс удобрения в объеме около 10 литров, при этом пострадали три человека. Их отвезли в больницу Ижевска с ожогами средней степени тяжести, - сообщает руководство (подробнее).

ОБРУШЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЛЕТА НА СТРОЙКЕ

Фото: ГУ МЧС России по УР

Фото: ГУ МЧС России по УР

24 февраля в Ижевске произошло ЧП. В доме, строящемся на Воткинском шоссе, рухнул лестничный пролет. Под завалами оказались два человека: один погиб, другой получил травмы черепа и позвоночника и был отправлен в больницу. «Комсомолка» попыталась восстановить события того дня (подробнее).

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОБКА

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Двое ижевчан решили повторить эксперимент немецкого художника, который возил по дорогам тележку с 99 телефонами и устроил 10-балльную пробку на улицах Берлина.

Всего в создании «виртуальной пробки» приняли участие 42 человека. Они на время отдали свои телефоны, которые положили в контейнер и провезли по улицам О. Кошевого и Клубной на машине. А потом провезли телефоны в чемодане.

ПРОДАЖА "КОРАБЛИКА"

Фото: kamafleetforum.ru

Фото: kamafleetforum.ru

В Ижевске выставили на продажу кафе «Кораблик», которое находится на набережной пруда. Об этом сообщает пресс-служба по УФССП России по Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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