«Вынуждены вернуться к песку»: тротуары Ижевска снова начнут посыпать песчано-соляной смесью

1 Март 2020 2020-03-01T14:11:10+03:00

Ранее власти говорили, что в большинстве случаев на них будут использовать реагент

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Из-за резких перепадов температур и образовавшегося на тротуарах Ижевска гололеда власти города приняли решение вернуть использование там песчано-соляной смеси. Об этом в своих соцсетях написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

– С утра дал поручение дорожникам перебросить всю технику и ручные бригады на тротуары. Вопреки заявленному отказу от песчано-соляной смеси сегодня мы вынужлены вернуться к песку. Это вынужденная мера при таких погодных условиях, – отметил градоначальник.

В пресс-службе Ижевска отмечают, что такое решение принято пока только на 1 марта.

Напомним, ранее власти заявляли о том, что на тротуарах Ижевска будет в основном использоваться реагент «Бионорд». На его использование перешли, чтобы уменьшить количество грязи и смета, которые остаются после песка. Использовать ПСС планировали только при температурах ниже 30 градусов и экстренных ситуациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU