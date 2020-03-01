Пострадавший после обрушения лестницы строитель из Ижевска находится в тяжелом состоянии
Рабочий, который пострадал после обрушения лестничного марша в строящемся доме Ижевска, сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии со сломанным позвоночником. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в следственных органах, знакомый с ситуацией.
– В понедельник, 2 марта, у него будет операция на руку. Поскольку у него перелом позвоночника, он пока не ходит, но, возможно, через месяц ему уже разрешат вставать.
Также он отметил, что застройщик помогает рабочему в реабилитации. Ухудшений его состояния не прогнозируется, а после реабилитации возможно полное выздоровление.
Напомним, обрушение лестничного марша произошло в одном из строящихся домов на Воткинском шоссе. По данным следственного комитета, обвалилась конструкция с 5 по 1 этаж. Под завалами, помимо пострадавшего, оказался также еще один рабочий. Он получил смертельные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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