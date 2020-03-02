«Первые классы мы заменим пятыми»: специалисты рассказали, что изменится в некоторых лицеях Ижевска

2 Март 2020 2020-03-02T18:37:40+03:00

Ранее было объявлено, что три лицея города попали в программу РАН

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2 марта в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) специалисты из управления образования республики рассказали, что изменится в трех топовых лицеях, которые вошли в программу Российской Академии наук.

- Лицеи №№14, 29, 41 вошли в эту программу. Но сейчас лицей №14 не планирует отказываться от начальной школы, там напряженная ситуация. А вот лицеи №29 и № 41 не имеют специфического районного закрепления и туда поступают все ребята из Ижевска и туда набрали в этом году всего по 2 класса в параллели. Мы заменим первые классы пятыми. Классы со 2 по 4 останутся в этих лицеях, - отметили специалисты.

Три школы Ижевска вошли в программу Российской академии наук 00:00 00:00

Напомним, с декабря 2018 года в России начали создаваться опорные школы под эгидой РАН. В 32 регионах страны было выбрано 110 таких учреждений. В их числе - и ижевские лицеи. (Подробности).

О чем еще рассказали представители управления образования Ижевска, можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU