Работника «Летнего сада» в Ижевске осудили за гибель подростка при обрушении фонтана
В Ижевске вынесли приговор работнику «Летнего сада», по вине которого погиб подросток при обрушении фонтана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- 31 октября 2018 года группа школьников прыгнула на тентовый чехол, в результате чего упала чаша фонтана, которая придавила одного из подростков. В ходе предварительного разбирательства установлено, что работник Летнего сада не удостоверился в безопасности сооружения и допустил его ввод в эксплуатацию. При этом консервации на зиму подлежал только каскадный комплекс, мужчина же дал поручение укрыть тентом каскад вместе с чашей, что создало угрозу обрушения, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
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Подросток погиб в Ижевске в результате обрушения фонтана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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