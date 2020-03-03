«Необычный букет и духи»: специалисты подсчитали, во сколько ижевчанам обойдется подарок на 8 Марта

3 Март 2020 2020-03-03T14:55:56+03:00

А также несколько вариантов подарка для тех, кто еще не определился

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В преддверии Международного женского дня специалисты Удмуртстата подсчитали примерную стоимость подарка ижевчанкам.

Так, букет цветов обойдется в среднем 81 рубль за один цветок. Фруктовый букет – компонентами могут быть разные плоды (бананы – 68,5 руб. за кг, лимоны – 117 руб. за кг, апельсины – 89 руб. за кг, виноград – 180,7 руб. за кг, яблоки – 82 руб. за кг).

- Замечательным подарком, который вызовет улыбку, а в дальнейшем теплые воспоминания, будет мягкая игрушка (547 руб.). Прелестнице-интеллектуалке можно подарить интересную книгу (388 руб.). Вдвойне приятно восьмого марта побывать в музее (166 руб. за билет), попасть в кино (198 руб. за билет) на показ романтической комедии или получить удовольствие от любимых актеров на театральном представлении (458 руб. за билет), - сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Также девушке можно подарить духи (4012 рублей), пригласить на ужин в ресторане (2607 рублей за человека).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В преддверии Международного женского дня специалисты Удмуртстата решили подсчитать, сколько женщин проживает в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU