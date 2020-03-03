На 1 января 2019 года в Удмуртии проживало 813 тысяч женщин

3 Март 2020 2020-03-03T11:01:22+03:00

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В Удмуртии на 1 января 2019 года проживало 813 тысяч женщин. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По данным Удмуртстата эта цифра составляет 54% от общей численности населения. Из них 63% проживают в городах. При этом 48% женщин находится в трудоспособном возрасте, 19% этого возраста не достигли и 33% жительниц Удмуртии перешли этот рубеж. На данный момент на 1000 женщин в республике приходится 854 мужчины.

А вот средний возраст женщин составил 41,6 года. В городах женское население несколько моложе, чем в сельской местности. Так, средний возраст женщин, проживающих в городах, составляет 41,3 года, сельских жительниц - 42,1 года.

Средний возраст, в котором женщины становятся матерями, составил 28,8 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU