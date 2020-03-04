2020-03-04T06:39:07+03:00
Общество

Хоккеист «Ижстали» Сергей Абрамов может стать почетным гражданином Ижевска

Для этого уже собирают подписи
Анастасия Волкова
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Хоккеист «Ижстали» Сергей Абрамов может стать почетным гражданином Ижевска. Болельщики уже собирают подписи к ходатайству о присвоения звания. Оставить ее сможет каждый желающий, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

– Это решение – знак уважения и признания легендарному спортсмену, память для будущих поколений любителей замечательной ледовой игры. Инициативная группа и Федерация хоккея Удмуртии обращается ко всем, кто помнит и чтит Мастера, с просьбой подписать указанное ходатайство, – рассказали в пресс-службе.

Присоединиться к инициативе можно до 7 марта на вахте Ледового дворца «Ижсталь» по адресу Удмуртская, 222.

Напомним, Сергей Абрамов скончался в возрасте 62 лет в мае прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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